Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Marcos de Jesus Andrade, 41 anos, morreu após ser atingido por um raio na cidade de Ivaté, no Noroeste do Paraná, no início da tarde desta quinta-feira (23). Outro trabalhador, que Marcos morrer com o raio, ficou em estado de choque e precisou de atendimento médico.

Conforme informações do portal O Bem Dito, 32 trabalhadores atuavam na plantação manual de cana na área rural da cidade. A chuva começou e, enquanto todos voltavam ao ônibus para se abrigar, Marcos estava mais longe do grupo e foi atingido. Ele morreu na hora.

O colega que estava mais próximo dele e presenciou tudo, um homem de 39 anos, morador de Minas Gerais, foi encaminhado ao pronto atendimento da cidade por funcionários da empresa terceirizada da Usina Santa Terezinha, onde os trabalhadores faziam o plantio.