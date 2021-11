Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um menino de quatro anos morreu, na noite desta quinta-feira (4), após sofrer uma descarga elétrica em Godoy Moreira, no Norte do Paraná. De acordo com o Portal TN Online, o menino estava brincando em um barracão e conseguiu alcançar a fiação. A avó estava no local, mas não conseguiu alcançar o menino a tempo.

Após a descarga, o menino foi imediatamente colocado no carro da família e levado para o hospital. Manobras de reanimação foram tomadas, mas a criança não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).