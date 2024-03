Dois jovens, de 23 e 24 anos, morreram após uma carreta capotar na última sexta-feira (15), na PR-082, em Rosário do Ivaí, no norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, as vítimas eram motorista e passageiro do veículo acidentado. Os dois seguiam na pista sentido ao município de Grandes Rios quando o condutor perdeu o controle da direção.

Em seguida, a carreta capotou e ficou atravessada no meio da pista. Os corpos dos jovens mortos no acidente foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML).