Três pessoas morreram em um acidente com um ônibus que levava romeiros do Paraná até Aparecida (SP) na BR-116. O ônibus tombou na rodovia, na região de Cajati, interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (17). Segundo os bombeiros, pelo menos seis pessoas tiveram ferimentos graves.

O acidente aconteceu depois que o motorista perdeu o controle da direção num trecho de curva do quilômetro 511, na Serra do Azeite.

O guincheiro Flavio Nascimento, que ajudou no socorro às vítimas no local do acidente, disse que chegou a conversar com o motorista, que não se feriu.

“Motorista estava bem calmo, ele falou que faltou freio no radar e não conseguiu mais controlar o veículo. Ele ia bater numa carreta, para não bater, chegou na curva e tombou”contou Flávio Nascimento, guincheiro.

Segundo o que o Corpo de Bombeiros apurou, no ônibus havia 51 pessoas e 20 delas tiveram ferimentos, mas seis em estado grave. As vítimas foram encaminhadas a hospitais da região em Registro e Pariquera-Açu.

O ônibus saiu da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com destino a cidade de Aparecida, onde há o Santuário da Padroeira do Brasil. Segundo o guincheiro, a cena no local era chocante.

“Estavam bem apavorados, porque a maioria estava dormindo. Tinha um pouco de gente dentro do ônibus ainda, outra parte tinha caído no meio do mato” disse Flávio Nascimento

Por conta do acidente, a BR-116 chegou a ficar totalmente interditada, no começo da madrugada