Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após um acidente envolvendo dois carros em Pontal do Paraná, no litoral do estado.

A batida frontal aconteceu na noite de sábado (27), na PR-407, entre Pontal do Paraná e Paranaguá.

Em um dos carros estavam o pastor Eliabe Miranda Teodoro, de 62 anos, a esposa dele, Josélia dos Santos Cordeiro Teodoro, de 61 anos.

A Prefeitura de Pontal do Paraná lamentou nas redes sociais o falecimento do casal.

No outro carro, Rafael Marques Torres, de 28 anos, também não resistiu aos ferimentos. Com Rafael, estava um jovem que foi encaminhado para o Hospital Regional com ferimentos graves.

As causas do acidente serão investigadas pela polícia.