Na manhã desta segunda-feira (26) no Parque Vitória, em Cascavel, Oeste do Paraná, ocorreu um incidente chocante quando três cachorros da raça Pitbull atacaram dois idosos. As vítimas, um homem de 77 anos e outro de 79, sofreram múltiplos ferimentos em membros superiores e inferiores, conforme relatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMPR).

Os idosos receberam atendimento no local com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Posteriormente, foram encaminhados ao hospital de referência da cidade, onde estão sendo tratados.

Detalhes sobre os ferimentos incluem lacerações nas pernas com exposição óssea para o idoso de 79 anos, além de lesões nos braços e mãos. O idoso de 77 anos, ao tentar ajudar o amigo, também foi atacado pelos cães.

A Guarda Municipal informou que o parque foi temporariamente fechado para realizar patrulhamento e localizar os animais envolvidos no ataque. No entanto, ainda não há previsão para a reabertura do local. A comunidade está em alerta, e as autoridades estão investigando o ocorrido para garantir a segurança dos frequentadores do parque.