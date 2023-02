Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um rapaz de 20 anos foi preso e dois menores, de 16 e 17 anos, foram apreendidos em uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Ribeirão do Pinhal, na tarde da última sexta-feira (24).

Segundo a PM, a ação foi feita após denúncias apontando para o tráfico em uma residência no centro da cidade. No local foram encontrados maconha, crack, uma pistola 9mm, munições e dinheiro.

Os três envolvidos e as apreensões foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.

Legenda: Drogas e arma apreendidos em operação no centro da cidade