O brutal triplo homicídio ocorrido em Jacarezinho/PR está praticamente esclarecido. A mãe das crianças, Ellen Craveiro, de 21 anos, morreu esfaqueada, enquanto sua filha mais velha, de 5 anos, foi morta por asfixia. Restam dúvidas sobre a causa da morte do recém-nascido. As informações são da Polícia Civil após a confissão do autor do crime, Vinícius Gonçalves, de 23 anos, feita nesta terça-feira (30).

Em entrevista, a delegada responsável pelo caso, Carolinne Fernandes, explicou que Vinícius admitiu dois homicídios, o de Ellen e o da criança mais velha. Entretanto, ele nega o assassinato do recém-nascido, que era seu filho, fruto de um breve relacionamento com Ellen.

Em depoimento, Vinícius afirmou que teve uma discussão com Ellen, momento que ela pegou uma faca, e após luta corporal ele tomou a arma e acabou golpeando a mãe das crianças no pescoço.

Já a menina de 5 anos, que era de um relacionamento anterior de Ellen, foi amarrada e teve um pano colocado em sua boca, o que acabou a levando à morte por asfixia.

Com relação ao recém-nascido, Vinícius alega que, durante a discussão, a própria mãe jogou a criança no chão, o que a teria causado a morte. A afirmação, porém, ainda é investigada.

De qualquer forma, Vinícius deve mesmo ser indiciado por triplo homicídio, segundo a delegada. Após o crime ele ainda vendeu alguns pertences da casa e de Ellen, na tentativa de juntar dinheiro para fugir.

A investigação, entretanto, logo levou Vinícius ao posto de principal suspeito do crime, sendo preso preventivamente já na semana passada. Inicialmente ele negou as acusações, mas após contradições diversas nos depoimentos e frente às provas, acabou confessando dois dos assassinatos.

CRIME

Vinícius ainda afirmou que os crimes aconteceram dia 17 de maio, portanto cinco dias antes dos corpos serem encontrados pela polícia já em estado de decomposição, na casa onde Ellen e as duas crianças viviam, no Jardim Maria Angélica.

Vizinhos sentiram um forte cheiro vindo da residência e estranhando a falta de movimentação da família acionaram a polícia, que encontrou os três corpos enrolados em cobertores, no fim da tarde do dia 22.

Três dias depois Vinícius foi preso pela Polícia Civil de Jacarezinho, já considerado como o grande suspeito dos assassinatos.