Um banhista foi salvo por surfistas, no começo da tarde deste domingo (10), após ser ‘puxado’ pela correnteza no Balneário Riviera, em Matinhos, no Litoral do Paraná.

Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), a vítima absorveu uma quantidade moderada de água, mesmo assim optou-se pelo encaminhamento de helicóptero ao hospital. “A vítima foi inicialmente resgatada pelos guardas-vidas e encaminhada pelo helicóptero de forma estável”, disse o capitão Zem.

A vítima tem 46 anos e foi encaminhada ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.