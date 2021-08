Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um gravíssimo acidente foi registrado na noite desta segunda-feira na BR 277, em Guaraniaçu. A batida aconteceu no quilômetro 510 e envolveu onze veículos, sendo, cinco carros, dois caminhões e quatro carretas.

De acordo com Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu no local do acidente e outras 21 receberam atendimento dos socorristas do Samu, Siate e concessionária que administra a rodovia.

Dois acidentes foram registrados, o primeiro envolveu dois veículos, um Gol e um Passat, que bateram frontalmente, com a força do impacto, o Passat com cinco ocupantes caiu em um barranco, as vítimas tiveram ferimentos leves, já no Gol, o motorista morreu na hora e outros dois passageiros ficaram gravemente feridos e foram encaminhados para hospitais de Cascavel.

Na sequência, por conta da fila que se formou, outro acidente aconteceu, desta vez foi uma batida traseira e envolveu outros nove veículos.

A cena de destruição tomou conta do local, socorristas e médicos da região foram acionados para realizar atendimentos das vítimas. As demais vítimas do acidente sofreram ferimentos considerados leves e moderados.

O pista foi liberada no sistema siga e pare por volta das 23h.