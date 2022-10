Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (5), na BR-376, entre as cidades de Ortigueira e Imbaú, no Norte Pioneiro do Paraná. Uma carreta atingiu alguns veículos de passeio e na sequência pegou fogo. Pelo menos uma pessoa morreu e três foram socorridas em estado grave.

De acordo com informações apuradas no local, no primeiro momento houve uma colisão frontal entre a carreta e um veículo de passeio. Na sequência, outros carros colidiram com os automóveis. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, porém a carreta e dois carros ficaram completamente destruídos pelas chamas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou no local, próximo ao KM 335, para orientar outros motoristas. Ainda não é possível apontar a causa do acidente.