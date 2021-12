Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois homens, de 47 e 53 anos, ficaram feridos em um acidente entre uma van escolar e um caminhão na BR-277, no trevo que dá acesso à Guaraniaçu, no oeste do Paraná, durante a tarde desta quinta-feira (2).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a van escolar, que estava sem passageiros, tentava atravessar o trevo e não viu o caminhão. Quando o veículo menor avançou, os dois acabaram colidindo e a van rodou na pista. O caminhão parou no canteiro central da rodovia, bloqueando a passagem

acesso à Guaraniaçu.

O motorista da van afirma que teve dificuldades para visualizar a pista por conta da fila de carros formada pelas reformas próximas ao local.

A Defesa Civil estava nas obras e ajudou na sinalização do trânsito. A van foi removida do local com um guincho, enquanto o caminhão precisou de um guindaste para ser retirado da via.

O motorista do caminhão foi levado ao hospital em estado grave, o condutor da van também foi encaminhado para o hospital, mas com lesões leves.