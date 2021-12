Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um carro que transportava 530 quilos de maconha foi apreendido em Cornélio Procópio, no norte do Paraná, nesta quinta-feira (2). O veículo foi encontrado após a Polícia Militar receber a denúncia de que ele havia sido abandonado em uma estrada rural no bairro Água Branca, a cerca de 200 metros de distância da PR-160.

Chegando no local, a equipe encontrou o veículo e, dentro dele, tabletes de maconha empilhados no banco de trás e dentro do porta-malas.

A droga e o carro foram levados até a delegacia de polícia. O veículo não possuía nenhuma irregularidade ou pendências administrativa