Um veículo Renault Duster clonado foi apreendido pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (9), por volta das 16h, em uma chácara localizada no Bairro Santo Antônio, em Tomazina.

A ação policial foi desencadeada após uma denúncia anônima que alertava sobre a circulação do veículo com placas clonadas na cidade. Durante as buscas, os policiais militares localizaram o Duster e abordaram o condutor.

Questionado sobre a origem do veículo, o homem alegou ter adquirido o carro há dois anos em São Paulo, por um valor consideravelmente abaixo do mercado, cerca de R$ 4 mil. No entanto, após uma minuciosa análise, os policiais constataram que o chassi e as etiquetas de identificação do veículo haviam sido adulterados.

Com a descoberta, os agentes encontraram uma etiqueta “segredo” no interior do carro, que permitiu identificar o veículo como sendo produto de furto, conforme Boletim de Ocorrência registrado em 20/01/2019.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tomazina, juntamente com o veículo apreendido. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar as circunstâncias do crime e identificar outros possíveis envolvidos.