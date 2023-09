A batida foi na altura do distrito de São Luiz do Purunã. Imagens de testemunhas dão uma dimensão dos estragos. Carros foram esmagados e pelo menos um caminhão pegou fogo. Segundo a PRF, o veículo carregava geladeiras.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o número de veículos envolvidos . Segundo testemunhas, chovia no momento da batida.

⚠️ Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até as 18h20, a rodovia estava totalmente interditada no sentido Ponta Grossa, sem previsão de liberação, e parcialmente bloqueada no sentido Curitiba. Há longas filas na região.