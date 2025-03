O motorista do caminhão envolvido em um acidente com 5 mortos na BR-373, em Chopinzinho, no sudoeste do Paraná, comentou sobre a tragédia. O homem relatou que havia iniciado viagem a cerca de 20 minutos, quando na altura do km 455, próximo a um trevo, um Volkswagen Gol invadiu a pista contrária em uma curva e causou a colisão.

Com o impacto, o carro ficou completamente destruído e cinco ocupantes morreram. Já o caminhão teve poucos danos na parte dianteira e o condutor não ficou ferido. Em conversa com o repórter Jaime Antonio Klassen, da TV Top Mídia, o caminhoneiro relatou que o acidente aconteceu por volta das 5h20.

“Invadiu (a contramão). Veio direto embaixo do caminhão, nem pisou no freio. Estava só meia luz, bem amarelada. Mal deu para ver”, comentou o caminhoneiro.

O condutor do caminhão ficou bastante abalado com a tragédia e chegou a registrar que uma criança foi resgatada com vida. Segundo o motorista, logo após a batida, um carro da Prefeitura de Pato Branco passou pelo local e auxiliou no resgate da sobrevivente.

Ainda não se sabe o que causou a colisão frontal na BR-373. Os cinco mortos possuem entre 14 e 19 anos e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Pato Branco, também na região sudoeste.

Criança sobrevivente não estava na cadeirinha

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a criança estava no colo de uma mulher, que estava sentada no banco do passageiro.

PRF aponta que carro pode ter invadido a pista contrária e causado a colisão com caminhão. (Foto: Jaime Antonio Klassen)

Quando os agentes da PRF chegaram ao local do acidente, ela estava chorando, mas apenas com ferimentos leves e foi encaminhada a um hospital de Pato Branco, maior cidade da Região Sudoeste do Paraná.