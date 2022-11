Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O soldado da Força Aérea Brasileira (FAB) assassinado por um colega foi Kauan Jesus da Cunha Duarte, de 19 anos. O militar morreu na hora após ser atingido pelo disparo feito por Felipe de Carvalho Sales, 19. O homicídio teria sido motivado por uma discussão envolvendo a troca de turno no Ministério da Defesa, neste sábado (19/11), por volta das 7h.

Felipe sacou uma pistola e atirou na cabeça do colega. O corpo da vítima foi encontrada no piso térreo do anexo do ministério. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o soldado já estava morto quando a ambulância chegou.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) foram ao local fazendo a perícia. Por volta das 11h05, um carro do Instituto Médico Legal (IML) chegou ao Ministério da Defesa para retirar o corpo da vítima. Como se trata de um crime militar, o inquérito será conduzido pela FAB, sem a participação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Ministério da Defesa se pronuncia

Por meio de nota, o Ministério da Defesa lamentou o que chamou de incidente. A pasta também prestou solidariedade à família da vítima e afirmou que acompanhará as investigações.

“É com profundo sentimento de tristeza e pesar que o Ministério da Defesa lamenta o incidente ocorrido, na manhã deste sábado (19.11), no alojamento da guarda, localizado no prédio anexo da Pasta, e que vitimou, por meio de disparo de arma de fogo, um militar da Força Aérea Brasileira (FAB)”, diz a nota.

“O Ministério rende as condolências aos familiares e amigos, pela irreparável perda. Neste momento de dor, a Defesa une-se às manifestações de solidariedade e de apoio à família, bem como acompanha a apuração e a investigação dos fatos, a serem conduzidas pela Força Aérea”, completa o texto.

