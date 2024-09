O ônibus que levava o time de futebol americano do Coritiba Crocodiles, tombou a caminho do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (21). De acordo com as informações divulgadas, o veículo sofreu o acidente descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ), por volta das 10h. No momento do acidente, havia 43 passageiros no ônibus. Três jogadores morreram.

Lucas Padilha, Lucas Castro e Daniel Santos são os jogadores do Coritiba Crocodiles que morreram no acidente com o ônibus do Coritiba Crocodiles (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Conforme as informações divulgadas, o veículo com a equipe do Coritiba Crocodiles saiu de Curitiba por volta das 20h30 de sexta-feira (20), com destino a capital fluminense, entretanto, a cerca de 100 km do destino, o ônibus sofreu um acidente na BR-116.

Lucas de Castro Rodrigues Barros, de 19 anos, Lucas Padilha, de 42 anos e Daniel Antonio dos Santos, de 44 anos, são as vítimas fatais do acidente. Outras sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Cinco delas já receberam alta. De acordo com boletim médico, os dois jogadores que ainda estão em observação estão em estado estável.

Conforme as informações, o time Coritiba Crocodiles jogaria contra o Flamengo Imperadores na tarde de hoje, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Após a confirmação do acidente, a partida foi cancelada.

Despedida

O velório dos jogadores Lucas e Daniel foi realizado na manhã desta segunda-feira (23), no Couto Pereira. O corpo de Lucas foi encaminhado ao estado de Goiás, onde reside a sua família, ele deve ser enterrado nesta segunda-feira.

Conforme informações da Prefeitura de Curitiba, Daniel Santos, será enterrado no Cemitério Municipal Água Verde. Lucas Padilha será encaminhado para o crematório Jardim da Saudade, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.