Um homem de 35 anos morreu ao se afogar depois de percorrer as pedras da praia de Encantadas, na Ilha do Mel, no litoral do Paraná, neste domingo (15). Segundo os policiais e socorristas que participaram do resgate, ele estava nas pedras quando a maré começou a subir e ficou ilhado, caindo na água.

O tenente Alexandre Ferelli, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), da Polícia Militar (PM), contou à Banda B que o trabalho foi intenso para resgatar e salvar o homem.

“Recebemos o chamado e fomos até lá preparados para içar a vítima ou ter que jogar nosso operador na água. No meio do caminho, fomos comunicados que ele já estava submerso. Três guarda-vidas da Ilha do Mel estavam procurando e a gente, com o helicóptero, ajudou nas buscas. Encontramos o corpo inconsciente, jogamos o operador para dentro da água e depois içamos ele com a vítima inconsciente para a areia. A equipe médica começou os procedimentos de reanimação e permaneceram por 1h30, mas infelizmente a vítima não resistiu.

O resgate em si foi complexo por conta das pedras, o que complicou a operação para colocar uma aeronave próximo à encosta, e também da maré, que estava alta. Além disso, o tempo de acionamento do socorro poderia ter sido mais rápido.

“Infelizmente ficamos sabendo minutos após chegarmos da ocorrência, que quem visualizou foi uma pessoa que viu ele na pedra. Até essa pessoa ver que ele tinha caído e avisou o socorro para acionar a aeronave, esse rapaz já estava com 20 a 30 minutos na água. Nosso deslocamento demorou 9 minutos, então foi muito rápido, mas infelizmente mesmo assim não foi o suficiente para salvar este homem”.

Veja o vídeo do resgate na Ilha do Mel:

Atenção com as encostas

O tenente do BPMOA, que trabalha com resgates no litoral do Paraná, destacou que as pessoas precisam ter cuidado redobrado ao percorrer trajetos próximos às encostas nas praias. Isso por conta da maré.