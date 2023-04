Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Carlos Henrique Jorge Naufel, o vereador Carlinhos de Itambé, morreu após capotar o carro na PR-317, no trevo de acesso ao distrito de Floriano, em Maringá, região norte do Paraná. O acidente aconteceu nessa sexta-feira (28) e segundo testemunhas o parlamentar conduzia um veículo GM Classic pela rodovia, sentido a Maringá. No veículo, estavam ele e uma passageira, de 47 anos.

De acordo com informações de Polícia Rodoviária Estadual, o vereador perdeu o controle da direção. O carro bateu contra o meio fio e capotou várias vezes. O veículo saiu da pista e parou na canaleta.

O vereador, de 59 anos, morreu no local do acidente. A passageira, de 47 anos, sofreu ferimentos, mas foi socorrida e levada para o Hospital Metropolitano de Sarandi.

