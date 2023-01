Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O vereador Domingos Cândido, de Mato Rico, cidade que fica na região Central do Paraná, morreu na noite desta sexta-feira (30), quando era encaminhado para atendimento médico. Ele foi esfaqueado durante uma briga, no centro da cidade.

Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o vereador entrou numa briga com outro homem, na frente de um bar, no centro da cidade. Durante a briga, Cândido foi esfaqueado e o agressor fugiu em seguida.

