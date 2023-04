Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma “viatura” ‘Caça-Fantasmas’ do Paraná foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado (29), na BR-373, em Ponta Grossa. Nada de ilícito foi encontrado, mas o dono do automóvel acabou precisando de ajuda dos policiais e a ocorrência virou atração na rodovia.

De acordo com a PRF, o carro foi parado durante fiscalização da operação do feriado do Dia do Trabalhador. Toda a documentação estava em dia e o motorista passou no teste do bafômetro. Ele disse que, como havia vendido a perua, seguia para Curitiba para entregá-la ao novo proprietário.

Mas, ao ser liberado, a “viatura” não “pegou”, sendo necessária a ajuda dos policiais para ele poder seguir viagem. No processo de fazer o automóvel pegar no tranco, outros condutores que passavam buzinaram e observaram a ação.