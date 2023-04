Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mais uma vez uma área de escape evitou um acidente na BR-376, no trecho próximo à divisa entre Paraná e Santa Catarina. Desta vez, um caminhão com 25 toneladas de café entrou no dispositivo.

A entrada aconteceu na tarde de quarta-feira (5), na área de escape do km 667 da rodovia, em Guaratuba. O motorista percebeu a falha nos freios e rapidamente guiou o veículo para o local. Veja o vídeo:

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, o condutor não sofreu ferimentos.

No mês passado, outro registro impressionante foi feito em uma área de escape da BR-376, onde uma carreta perdeu o controle e a parte traseira do veículo chegou a fazer “zigue-zague” na pista. Veja:

De acordo com a concessionária, já são mais de 800 vidas salvas nas duas áreas de escape da rodovia no trecho.