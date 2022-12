Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O carrinho de um vendedor ambulante pegou fogo e explodiu em uma praia de Matinhos, no litoral do Paraná, nesta segunda-feira (26). Uma pessoa no local gravou o momento do incêndio, registrando as tentativas dos banhistas e bombeiros de apagar o fogo do botijão de gás.

Carrinho de vendedor ambulante pega fogo e explode na praia (Vídeo: Reprodução/Redes Sociais)

No vídeo é possível observar que dois bombeiros tentam ajudar no combate às chamas, além dos banhistas que presenciaram a cena. Mas chamas só aumentam. O vídeo não mostra como tudo terminou, mas é possível que os bombeiros tenham aguardado o incêndio acabar sozinho, até o gás no botijão terminar.