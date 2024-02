Um carro do Google Street View tombou após se envolver numa colisão no centro de Medianeira, no Oeste do Paraná, nesta quarta-feira (31). Uma criança de 10 anos teve ferimentos leves.

O acidente ocorreu no centro de Medianeira, na esquina da Avenida João XXIII e Rua Riachuelo. As imagens de uma câmera de segurança mostram que uma Ecosport segue pela Rua Riachuelo. Já o carro do Google, um HR-V, fura a preferencial na Avenida. Ele acaba sendo atingido na lateral pela Ecosport e tomba de lado.

No carro da empresa de tecnologia havia um motorista, que não se feriu. Já na Ecosport havia um menino de 10 anos, que se machucou e foi socorrido pelo Siate.