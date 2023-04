Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma cobra foi encontrada no início desta segunda-feira (17) dentro de uma empresa em Maringá, no noroeste do Paraná.

A cobra foi localizada por funcionários no salão de festas da empresa e foi necessário acionar a Polícia Ambiental para captura da cobra cascavel, que voltou para a natureza depois do resgate. A Ação da PM foi filmada por empregados da empresa que acompanharam a captura.

A suspeita é que a cobra tenha entrado na empresa pela região de mata próxima da empresa, que fica em uma estrada na zona rural de Maringá.