Dois homens foram mortos, na manhã desta sexta-feira (19), em Londrina, no Norte do Paraná. Foram mais de 50 disparos. As vítimas estavam dentro de um carro, na marginal da Avenida Brasília, trecho urbano da BR-369. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o Siena de cor prata parando no semáforo. Na sequência, uma moto com dois homens se aproxima da janela do passageiro. O garupa dispara contra os dois ocupantes do veículo, que estariam a caminho do trabalho. Outros carros que estavam seguindo o fluxo do trânsito tentaram se afastar.

A suspeita é de que o atirador tenha usada uma pistola com carregador caracol. Diversas munições ficaram espalhadas pelo asfalto. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Médico Legal estiveram no local do crime.

Os suspeitos não foram encontrados. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/C2SUoMLOTV7/?igsh=MW93anRqZTY5cjdwYw==