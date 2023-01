Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um ex-presidiário que limpava uma viatura do 14° Batalhão da Polícia Militar (PM), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, resolveu pegar o carro e dar uma volta na região. O criminoso teria batido a viatura em vários outros veículos, até que testemunhas acionaram a PM para deter o rapaz nesta segunda-feira (2).

O homem só se entregou à polícia quando parou o carro que pertencia ao Batalhão de Choque em frente a uma emissora de televisão. Conforme testemunhas, o ex-presidiário tinha intenção de invadir o local com a viatura.

O rapaz foi detido e encaminhado à delegacia. Segundo a RICtv, o criminoso também estaria envolvido na morte de um empresário na cidade.

No vídeo é possível ver o rapaz se entregando em frente a emissora. Logo depois, um policial se aproxima com uma arma e manda o criminoso deitar no chão, que é algemado em seguida.

Assista ao momento em que o rapaz é detido pela polícia

Rapaz é detido após dar volta com viatura da PM. (Vídeo: Reprodução/RICtv)