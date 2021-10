Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Márcia Branco Moreira, 27 anos, que estava grávida de seis meses, morreu num acidente de carro no bairro Conradinho, em Guarapuava, município no centro sul do Paraná, na madrugada deste sábado (16). Outras duas pessoas que estavam no veículo com ela se feriram gravemente.

A pancada ocorreu na Avenida Manoel Ribas, por volta das 4h20 da manhã. Conforme imagens de câmeras de segurança, o Corsa sai da pista, bate em uma placa e em uma árvore e só para na porta de uma loja de veículos. Ao que tudo indica, o motorista estava em alta velocidade, perto dos 120 Km/h, e o veículo ficou completamente destruído.

A gestante estava no banco de trás do Corsa e morreu na hora. As outras duas vítimas, dois homens, foram socorridas pelo Samu.

Assista o acidente: