Na noite de domingo (4), uma ação curiosa foi flagrada por câmeras de segurança na região do bairro Cará-Cará, em Ponta Grossa. As imagens mostram o momento em que um homem tenta assaltar uma residência montado a cavalo.

No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver a aproximação do suspeito. Por volta das 2h20 da madrugada, o indivíduo chega perto da casa e tenta abrir o portão. Sem êxito, ele dá a volta e foge do local. A ação ocorreu na rua Reverendo Oziel de Freitas.

O caso será investigado.

Veja o vídeo do homem montado a cavalo que tenta roubar residência: