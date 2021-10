Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três homens morreram em um confronto com a polícia na tarde deste domingo, 17, no limite entre Maringá e Sarandi, no Paraná, pouco antes do viaduto do Contorno Norte. Segundo a Polícia Militar, a equipe policial foi acionada após um assalto à residência e um assalto em via pública em Marialva, também no Paraná.

Houve perseguição e os suspeitos foram abordados na marginal da BR-376 entre Sarandi e Maringá. Passageiros de carros que passavam pelo local registraram a ação e é possível ouvir os tiros.

Assista ao vídeo:

