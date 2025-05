– A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou nesta quarta-feira (14) uma operação contra um grupo especializado em roubo de cargas. As ações criminosas aconteciam na BR-116, entre os estados do Paraná e São Paulo. Os suspeitos eram conhecidos pela abordagem violenta contra os caminhoneiros e pelo armamento pesado utilizado para render os trabalhadores.

Ao todo foram expedidos 27 mandados judiciais, sendo 12 de prisão e 15 de busca e apreensão. As ordens são cumpridas em Curitiba, Campina Grande do Sul, Quatro Barras e Corbélia.

A operação é resultado de apurações sobre um suposto roubo de carga ocorrido em outubro de 2024, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. As investigações revelaram que o motorista que transportava a carga havia participado do crime após ter sido aliciado pelos criminosos e noticiado um falso roubo.

Na sequência, os envolvidos passaram a ser monitorados e constatamos que eles estavam relacionados a diversos roubos de cargas praticados na região da cidade da RMC e na cidade de Barra do Turvo, em São Paulo”, explica o delegado da PCPR André Feltes.

Roubo de cargas no Paraná

Somente entre janeiro e maio deste ano, foram pelo menos 12 abordagens a caminhões para o roubo das cargas, sendo que, em algumas ocasiões, realizaram mais de uma abordagem em um mesmo dia. O modo de agir dos criminosos consistia em vagar pela rodovia BR-116, na região de fronteira entre o Paraná e São Paulo, à procura de caminhões que transportavam equipamentos eletrônicos.

Durante os crimes, agiam com intensa agressividade e, em todos os casos registrados, realizaram disparos de arma de fogo contra os motoristas. Em uma das ocorrências, no mês de abril, o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo após os disparos e sofreu um capotamento.

Após a abordagem, os criminosos levavam as vítimas para estradas de terra nas imediações da rodovia, onde realizavam o transbordo das cargas roubadas para outros veículos. A estimativa é que a atuação do grupo tenha causado um prejuízo de R$ 3 milhões.

Veja o vídeo de uma das ações dos suspeitos: