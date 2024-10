Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o confronto entre o atirador de Novo Hamburgo e policiais da Brigada Militar (BM), na manhã desta quarta-feira (23), na região metropolitana de Porto Alegre. O suspeito foi encontrado morto dentro da casa em que estava.

Nas imagens é possível ver alguns agentes no telhado de uma casa vizinha a do suspeito. Vários tiros são disparados. De acordo com a Brigada Militar, o atirador matou o pai, irmão, feriu a mãe, a irmã e a cunhada. Além disso, um policial também morreu e outros seis ficaram feridos pelos disparos.

Morte de atirador de Novo Hamburgo

O atirador não identificado, que matou o próprio pai e um policial e feriu outras 10 pessoas em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, foi encontrado morto nesta quarta-feira (23).

Informações preliminares da Brigada Militar, afirmam que uma equipe conseguiu entrar na residência e encontrou o suspeito morto.

Atirador de Novo Hamburgo: homem armado com fuzil feriu 10 pessoas

A ocorrência teve início na noite de terça-feira (22). O suspeito, que estava dentro de casa, disparou em quem se aproximava.

O local foi isolado e vizinhos foram retirados da área (Foto: Reprodução/Record RS)

Ainda conforme a polícia, o pai do atirador morto denunciou que ele e a esposa estariam sofrendo maus-tratos pelo filho ao ligar para a polícia pouco antes de morrer. Com a chegada dos agentes na residência, o homem começou a atirar.

Além disso, suspeita é que o atirador estava com um fuzil .40 e tenha abatido dois drones que eram utilizados pelas equipes de segurança.

Assista o vídeo 👇https://www.instagram.com/reel/DBeCHfLu8NB/?igsh=N3kzMDE3amR0cDB6