Câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista perdeu o controle de direção de uma Ferrari amarela. O homem invadiu a calçada e bateu contra o portão de uma residência em Campinas (SP), na manhã desta sexta-feira (14/2).

O carro era de uma loja especializada na venda de veículos de luxo e superesportivos. O motorista era um dos funcionários da unidade, responsável por movimentar os veículos. Segundo informações, o rapaz foi levado ao hospital com poucos ferimentos. O superesportivo estava à venda por R$ 3,2 milhões.

A frente do veículo de luxo ficou destruída.

A Ferrari modelo 296 GTB seguia pela Av. Heitor Penteado, no Taquaral, quando saiu da pista após ultrapassar um veículo e acertar a entrada de uma residência.

Ao sair da avenida, o carro passou a poucos metros de um homem que trabalhava na calçada. Apesar do susto, nenhum pedestre se feriu. Testemunhas que estavam no local ajudaram o motorista a sair do carro.

Não há informações sobre a velocidade da Ferrari no momento da batida. De acordo com a Emdec, empresa responsável pela gestão do trânsito em Campinas, a velocidade máxima permitida na via é de 50 km/h.