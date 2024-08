Um vídeo mostra o momento em que o bebê, de oito meses, é encontrado sozinho em um quarto de hotel, em Curitiba. Uma mulher, de 20 anos, e um homem, de 45, foram presos por abandono de incapaz, nesta quinta-feira (21).

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o casal estava hospedado em um hotel e deixaram o bebê sozinho no quarto por aproximadamente duas horas.

Conforme o delegado Rodrigo Rederde, o bebê, de 8 meses, foi encontrado por funcionários do hotel. “A criança foi encontrada por funcionários do hotel, nua, no bebê conforto, com um ventilador a poucos centímetros e um pano cobrindo o rosto”, explicou o delegado.