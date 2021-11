Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No fim da tarde desta quinta-feira, 11, um carro invadiu uma tabacaria localizada na Avenida Colombo, na Zona 7, em Maringá, no Norte do Paraná. O caso aconteceu por volta das 17h30, próximo ao cruzamento com a Rua Paranaguá.

Uma câmera de segurança instalada no interior do estabelecimento flagrou o momento em que o veículo quebra o vidro e vai parar dentro da loja. Um homem que estava no interior da tabacaria quase foi atingido pelo carro. Veja o vídeo: