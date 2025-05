Um ônibus do transporte coletivo de Curitiba foi atingido por um trem na noite desta sexta-feira (16), por volta das 19h, no cruzamento da Avenida Anita Garibaldi com a Rua Flávio Dallegrave, no bairro Barreirinha. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Vídeos registrados por pessoas que estavam próximas ao local no momento do acidente mostram o instante exato da colisão.

Segundo relatos de passageiros que estavam no coletivo, o motorista estava bastante nervoso.

“Ele estava se tremendo todo e falou que a gente tinha que agradecer a Deus antes de dormir hoje, porque era pra gente ter morrido”, disse um dos quatro ocupantes do ônibus — além dele estavam no veículo duas mulheres e uma criança.

O ligeirinho seguia em direção ao Centro e havia acabado de sair do terminal do Barreirinha. Por estar no início do trajeto, o coletivo estava praticamente vazio, já que o ônibus anterior saiu lotado do terminal. O acidente ocorreu quando o motorista tentou fazer uma conversão à esquerda, parando muito próximo da linha férrea. Ao perceber a aproximação do trem, não conseguiu recuar a tempo.

Rumo Logística diz que ônibus desrespeitou sinalização

A Rumo Logística, concessionária responsável pela linha férrea, informou em nota que o ônibus desrespeitou a sinalização e os procedimentos de segurança recomendados para cruzamentos com trilhos — “pare, olhe e escute”. O maquinista acionou a buzina e os freios de emergência, mas não conseguiu parar antes da colisão, devido ao peso e tamanho da locomotiva. Não houve feridos, apenas danos materiais. A empresa também ressaltou que, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a preferência é sempre do trem.

A Prefeitura de Curitiba também se manifestou sobre o caso, destacando que o semáforo estava fechado no momento da aproximação do ônibus, o que fez o veículo parar sobre a via férrea. A administração municipal confirmou que não houve vítimas nem danos significativos ao ônibus, que pôde seguir viagem após o ocorrido. O motorista foi afastado da escala do fim de semana e deverá comparecer à empresa para prestar esclarecimentos na segunda-feira (19).

Este foi o quinto acidente envolvendo trens registrado em apenas uma semana na Grande Curitiba. Além do caso na capital, ocorreram duas colisões em Pinhais, uma em Piraquara e outra em Almirante Tamandaré. As ocorrências acendem um alerta sobre a segurança nos cruzamentos ferroviários da região.

Assista no vídeo abaixo à colisão do trem com o ônibus:

