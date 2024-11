A jovem, de 24 anos, que morreu durante um salto de bungee jump na Região Metropolitana de Curitiba, morava em Santa Catarina e estava com uma excursão no Parque Ecológico de Campo Magro. Conforme testemunhas, o acidente aconteceu após 22 pessoas saltarem neste domingo (3), em uma área dedicada ao esporte radical.

Um vídeo, publicado por uma jovem que também estava na excursão que saiu de Joinville com destino a Campo Magro, mostra outras pessoas realizando o salto de aproximadamente 20 metros, antes da tragédia. Nos registros é possível ver que o equipamento funcionava normalmente neste domingo (3), apesar do tempo instável. Assista o vídeo de um salto de bungee jump no mesmo local, instantes antes da tragédia:

https://www.instagram.com/reel/DB9eYBBykrA/?igsh=Z2ZzMHQzb2k2OXBu

local onde aconteceu o acidente é conhecido como Lagoa Azul e possui outros espaços dedicados a esportes radicais, como rapel. Em maio de 2023, houve um acidente durante um salto de bungee jump no mesmo local. Na ocasião, um rapaz de 22 anos despencou na água e sobreviveu.

Polícia investiga morte em salto de bungee jump

Após o acidente durante o salto de bungee jump, testemunhas foram ouvidas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A família da jovem foi informada e pediu que detalhes não fossem repassados por integrantes da excursão.

Em nota, a PCPR informou que o acidente é investigado. Veja a nota:A Policia Civil do Paraná (PCPR) instaurou um inquérito policial que investiga a morte de uma mulher, de 24 anos, que veio a óbito neste domingo (3) após colidir contra pedras em um parque em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba.

As equipes estão realizando diligências a fim de estabelecer a dinâmica do acidente e esclarecer os fatos. A PCPR aguarda laudos complementares que darão auxílio no andamento das investigações.