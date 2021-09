Um homem de 59 anos morreu ao ter o carro que dirigia atingido e arrastado por um trem em Morretes, no litoral do Paraná, no início da manhã deste domingo (12), 7h20. (Assista vídeo abaixo)

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu em uma passagem de nível na Estrada da Anhaia.

Em imagens, gravadas por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o trem passa empurrando o veículo da vítima por vários metros.

Veja o vídeo: