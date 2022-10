Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um Fiat Palio caiu na ponte que passa pelo PR-180, nesta sexta-feira (28), entre Rio do Salto e Juvinópolis, no oeste do Paraná.

O motorista teria perdido o controle do veículo no momento do acidente que foi flagrado por uma câmera de segurança.

Na sequência, um caminhão com um carga de madeira tombou próximo ao local, mas o carregamento não atingiu as vítimas. Ninguém ficou ferido.