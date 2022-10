Sérgio, que era de Belém, no Pará, viajava com a companheira há cerca de uma semana. Ele chegou a ser socorrido em uma unidade de saúde após a queda, mas chegou sem vida ao local.

A Prefeitura de Aracati interditou o equipamento e prometeu rigorosa avaliação técnica de todas as atrações do tipo, com apoio do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil do Ceará investiga as causas do acidente.

