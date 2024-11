Um vigilante, identificado como Edson Aparecido de Oliveira, de 34 anos, morreu atropelado e arrastado por uma caminhonete em Cascavel, no Oeste do Paraná, na madrugada desta segunda-feira (25)

O acidente aconteceu na rua Pedro Carlos Neppel e câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista é atropelado. Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro.

A caminhonete Nissan Frontier foi encontrada abandonada momentos depois na rua Cesário Bazaki, próximo a uma área de mata.

No local do acidente foi constatado que o motociclista estava em estado grave e então o SIATE foi acionado, no entanto, após prestar os primeiros socorros, a vítima não sobreviveu.

Conforme a Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel (ACESC), o vigilante será sepultado nesta terça (26), às 16h, no Cemitério Municipal São Luiz, em Cascavel.

Veja o momento em que o vigilante é atropelado

https://www.instagram.com/reel/DC0SMKotTSy/?igsh=NDNqZWUyd3ZocTQ2