Dois cachorros de rua “provocaram” um acidente com três carros na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, no bairro Vieira, em Jaraguá do Sul em Santa Catarina. O engavetamento aconteceu na terça-feira (9) e a situação, no mínimo curiosa, foi flagrada por câmeras de segurança.

(Foto: Reprodução / NSC Total)

Ao avançar na rua, o vira-lata caramelo quase é atropelado por um primeiro carro em alta velocidade, que consegue frear. Porém, ao parar, dois outros carros foram surpreendidos e acabaram batendo um atrás do outro.

De acordo com informações de pessoas que estavam no local, ninguém ficou ferido, inclusive, nem os cachorros, que saíram assustados em disparada da avenida.

