A vítima fatal do grave acidente que deixou outras três pessoas feridas na tarde desta terça-feira (7) no km 68 da BR-369, próximo a Santa Mariana/PR, identificada como Vera Lúcia da Silva Pinto Lima, de 70 anos, morava em Bandeirantes/PR, conforme apurou o radialista Adenilson Fernandes da rádio Yara FM.

Vera Lúcia dirigia um Mitsubishi MMC/ASX, com placas de Bandeirantes-PR, que seguia no sentido Santa Mariana a Bandeirantes quando por volta das 15h20, próximo ao Colégio Agrícola do município, ocorreu a colisão frontal. Um menino de 12 anos, neto da motorista, que também estava no veículo, foi socorrido e encaminhado ao hospital de Bandeirantes.

No outro carro envolvido no acidente, uma picape uma Fiat Toro, com placas de Governador Valadares-MG, que seguia no sentido contrário, viajavam duas mulheres. A passageira, gestante, deixou o veículo sozinha, já a motorista ficou presa no interior do veículo e precisou ser retirada pelas equipes de resgaste. Ambas também foram encaminhadas para o hospital de Bandeirantes.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Econorte, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Médico-Legal.

A rodovia permaneceu interditada por mais de três horas, formando filas de aproximadamente cinco quilômetros nos dois sentidos.

Um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias do acidente.