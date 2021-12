Todos os integrantes do grupo musical ‘Inimigos do Samba’, de Tibagi, na região dos Campos Gerais, morreram num grave acidente ocorrido por volta das 18 horas deste domingo (5), na BR-153, em Ventania – região dos Campos Gerais do Paraná.

Os músicos ocupavam um Celta que se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão. A tragédia aconteceu na altura do km 166 da rodovia federal. As circunstâncias do acidente serão apuradas por meio de inquérito policial.

O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal de Ponta Grossa, que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e do Samu das cidades de Arapoti e Telêmaco Borba. A Criminalística e o IML foram acionados.

No carro viajavam Paulo Rutiele, Douglas Souza, Thaylon Alves e Nathan Krucz. A morte deles provocou grande comoção principalmente em Tibagi, onde eles eram muito conhecidos e constantemente participavam de shows.

O motorista do caminhão, com placas de Assis-SP, não se feriu. Um passageiro teve ferimentos leves.