Cinco pessoas se afogaram na praia de Caiobá, em Matinhos, litoral do Paraná, nesse sábado (2). As vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros com apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA)

Elas se afogaram próximo ao Morro do Boi. Guarda-vidas fizeram o primeiro resgate simultâneo de quatro vítimas, mas uma delas, uma criança de 9 anos, estava muito afastada da orla. Um militar foi lançado na água para o resgate e, com a vítima, foi içado pela aeronave até a faixa de areia.

Na sequência, mais vítimas foram içadas. Uma das vítimas, de 49 anos, foi levada pela aeronave até o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. A menina foi para a UPA e depois para o Regional. Segundo a corporação, elas são avó e neta e estavam em grau 3 de afogamento, na escala de 6.