Vizinho se irrita com latido e mata cadela com queijo envenenado; vídeo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indiciou um homem acusado de dar um pedaço de queijo envenenado com chumbinho para uma cadela da raça pastor alemão, em Ceilândia, no Distrito Federal.

O suspeito morava próximo à família tutora do animal e teria cometido o crime por se irritar com os latidos constantes do cão, principalmente quando os moradores não estavam na residência.

De acordo com as investigações, o caso ocorreu em novembro do ano passado. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito, com uma mochila nas costas, se aproxima da grade que protege a residência. Logo em seguida, o homem joga algo na entrada do terreno.