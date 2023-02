Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um youtuber de Cascavel, na região oeste do Paraná, foi autuado neste domingo (26), por circular pela cidade com uma Lamborghini sem placas. De acordo com o Portal CATVE, o rapaz foi parado em uma blitz de trânsito da Polícia Militar (PM).

Ao ser abordado, o condutor contou que havia tirado as placas do veículo de luxo para gravar vídeos, mas que elas estavam dentro do carro. O rapaz fez a regularização no local, colocando o item de identificação do carro, e foi liberado.

Apesar de colocar as placas no lugar, o youtuber acabou autuado. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículo automotor sem uma ou qualquer uma das placas de identificação caracteriza infração de natureza gravíssima, com pagamento de multa no valor de R$ 293,47.

Lamborghini milionária

A Lamborghini Aventador SVJ, superesportivo na cor Viola Pasifae, é avaliada em R$ 8,2 milhões. O veículo teve produção limitada de 800 exemplares ao redor do mundo.

O carro de luxo é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em apenas 2,9 segundos, além de ultrapassar os 350 km/h de velocidade máxima.