Um acidente envolvendo dois caminhões e um GM/Ônix foi registrado na tarde desta quarta-feira (22), no Km 42 da BR-153, em Santo Antônio da Platina/

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos caminhões não percebeu a interrupção do fluxo em virtude do semáforo e colidiu na traseira do Ônix que foi arremessado contra o outro caminhão. Ninguém se feriu.

Todos os condutores realizaram o teste de etilômetro e nenhum apresentou positivo para a ingestão de álcool.