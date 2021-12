Escutar esta notícia Escutar esta notícia

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin se desfiliou nesta quarta-feira (15) do PSDB.

Ele entregou uma carta de desfiliação para o diretório municipal da legenda que ajudou a fundar e na qual permaneceu por 33 anos. Sua assinatura foi a sétima da ata de criação do PSDB.

A informação de que Alckmin deixaria o PSDB foi antecipada pela coluna Mônica Bergamo em maio. Naquele mês, ele avisou a aliados que deixaria a legenda, hoje dominada pelo governador João Doria (PSDB-SP).

A gota d’água foi o anúncio de filiação do vice-governador Rodrigo Garcia à legenda, consolidando a candidatura dele ao governo de São Paulo e bloqueando o caminho de Alckmin. Garcia teve o patrocínio de Doria.

Alckmin está conversando com Lula e com o PT para ser candidato a vice-presidente na chapa do petista em 2022. As tratativas foram antecipadas também pela coluna Mônica Bergamo, em novembro.

A ideia inicial era que o ex-governador saísse do PSDB e entrasse no PSB, que o indicaria a vice de Lula.

Divergências das duas legendas em relação à campanha para o governo de São Paulo, no entanto, dificultaram esse arranjo até o momento.

O ex-governador Márcio França, aliado de Alckmin e empenhado em transformá-lo em vice de Lula, já anunciou que pretende se candidatar à sucessão de Doria -e quer o apoio do PT para isso.

A aliança estadual faria parte do pacote em que o PSB indica Alckmin a vice.

O PT de São Paulo, no entanto, não concorda. E pretende manter o nome de Fernando Haddad no páreo para a corrida eleitoral paulista. Por causa disso, Alckmin não deve anunciar agora a filiação ao PSB.

Caso o acordo com os socialistas não dê certo, ele teria outras alternativas, como se filiar ao Solidariedade, que já formalizou o convite.

Após a publicação da desfiliação, Alckmin fez uma postagem nas redes sociais dizendo que se inicia “um novo tempo! É tempo de mudança!”. E dizendo que em 33 anos de PSDB, “procurei dar o melhor de mim”.

Neste domingo (19), Alckmin e Lula devem se encontrar pela primeira vez em público​ no jantar do grupo Prerrogativas, em SP.